В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественное молоко
По данным надзорного органа, покупать молочку нужно только в магазинах с исправными холодильниками, проверять целостность упаковки, после вскрытия осмотреть и понюхать продукт. Все претензии к качеству молочной продукции можно предъявить только в течение срока ее годности.

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественное молоко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что нужно изучить маркировку:

  • Наименование и состав продукта.
  • Данные изготовителя и контакты для претензий.
  • Срок годности и условия хранения (в том числе после вскрытия).
  • Массовая доля жира (в %, для сыров — в сухом веществе).
  • Обозначение стандарта (ГОСТ, ТУ), по которому произведен продукт.

По данным надзорного органа, покупать молочку нужно только в магазинах с исправными холодильниками, проверять целостность упаковки, после вскрытия осмотреть и понюхать продукт.

Все претензии к качеству молочной продукции можно предъявить только в течение срока ее годности.