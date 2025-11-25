В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественное молоко

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественное молоко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что нужно изучить маркировку:

Наименование и состав продукта.

Данные изготовителя и контакты для претензий.

Срок годности и условия хранения (в том числе после вскрытия).

Массовая доля жира (в %, для сыров — в сухом веществе).

Обозначение стандарта (ГОСТ, ТУ), по которому произведен продукт.

По данным надзорного органа, покупать молочку нужно только в магазинах с исправными холодильниками, проверять целостность упаковки, после вскрытия осмотреть и понюхать продукт.

Все претензии к качеству молочной продукции можно предъявить только в течение срока ее годности.