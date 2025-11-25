В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественное молоко
По данным надзорного органа, покупать молочку нужно только в магазинах с исправными холодильниками, проверять целостность упаковки, после вскрытия осмотреть и понюхать продукт. Все претензии к качеству молочной продукции можно предъявить только в течение срока ее годности.
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественное молоко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что нужно изучить маркировку:
- Наименование и состав продукта.
- Данные изготовителя и контакты для претензий.
- Срок годности и условия хранения (в том числе после вскрытия).
- Массовая доля жира (в %, для сыров — в сухом веществе).
- Обозначение стандарта (ГОСТ, ТУ), по которому произведен продукт.
По данным надзорного органа, покупать молочку нужно только в магазинах с исправными холодильниками, проверять целостность упаковки, после вскрытия осмотреть и понюхать продукт.
Все претензии к качеству молочной продукции можно предъявить только в течение срока ее годности.