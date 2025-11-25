В Подмосковье женщина уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

В Подмосковье женщина уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом. Об этом 24 ноября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Одинцове. Женщина готовила еду с семимесячным младенцем на руках. Она рассказала, что сын упал прямо в кастрюлю с кипящим супом.

По данным источника телеканала, ребенок получил ожог 90% тела. Отмечается, что на данный момент младенец находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Медики борются за его жизнь.