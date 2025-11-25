В Минфине высказались о регулировании способов оплаты на маркетплейсах

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков высказался о регулировании способов оплаты на маркетплейсах. Об этом сообщило 25 ноября РИА Новости.

По словам Ивана Чебескова, министерство определяет позицию по данному вопросу. Он уточнил, что перед ведомством стоит задача найти правильный подход.

«Мы слышим аргументы с обеих сторон, смотрим сейчас на экономику и маркетплейсов, и банков, которые связаны с маркетплейсами, хотим найти действительно какой-то справедливый подход для всех», — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой, согласно которой стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от способа оплаты. Она подчеркнула, что манипуляции с ценами могут привести к злоупотреблениям и нарушению конкурентной среды.