В Госдуме предложили обязать застройщиков размещать картины в подъездах жилых домов
Депутаты считают, что государство могло бы включить в техническое задание для застройщиков требование заключать контракт с местными галереями, чтобы в подъездах новых зданий размещались их картины. По мнению чиновников, это дало бы площадку для демонстрации работ многим талантливым художникам.
