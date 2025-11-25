В Госдуме предложили обязать застройщиков размещать картины в подъездах жилых домов

Депутаты считают, что государство могло бы включить в техническое задание для застройщиков требование заключать контракт с местными галереями, чтобы в подъездах новых зданий размещались их картины. По мнению чиновников, это дало бы площадку для демонстрации работ многим талантливым художникам.

В Госдуме предложили обязать застройщиков размещать картины в подъездах жилых домов. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты считают, что государство могло бы включить в техническое задание для застройщиков требование заключать контракт с местными галереями, чтобы в подъездах новых зданий размещались их картины.

По мнению чиновников, это дало бы площадку для демонстрации работ многим талантливым художникам.