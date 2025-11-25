В Госдуме предложили объявить амнистию в честь Дня матери

От наказания предложили освободить женщин, осужденных впервые за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, и имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Также речь идет о беременных женщинах, женщинах старше 60 лет, инвалидов I-II групп, жен инвалидов боевых действий и одиноких матерей, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества.