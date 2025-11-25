В центре Рязани столкнулись легковушка и «Газель»

Авария случилась в понедельник, 24 ноября, вблизи дома № 8 на Первомайском проспекте. По предварительной информации, 24-летний рязанец на «ГАЗели», столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате происшествия водителю отечественного авто потребовалась медпомощь.