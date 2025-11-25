В бюджет Рязани намерены внести изменения и дополнения

Внесение изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов обсудили на профильном комитете гордумы во вторник, 25 ноября. С докладом выступила начальник финансово-казначейского управления горадминистрации Светлана Финогенова. Согласно представленным в проекте решения данным, доходы и расходы бюджета города на 2025 год увеличиваются на 827 миллионов 437 тысяч рублей. Отмечается, что сумма межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов также возрастает на 896 миллионов 100 тысяч рублей.

строительство школы на 1100 мест в ЖК «Олимпийский» — 244,5 млн рублей;

строительство детского сада на 224 места в ЖК «Метропарк» — 232,1 млн рублей;

обустройство участка Лыбедского бульвара в районе улицы Маяковского — 165 млн рублей;

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений — 119,9 млн рублей;

организацию получения общедоступного бесплатного общего образования — 115 млн рублей;

ремонт крыши, системы электроснабжения и электроосвещения здания центра детского творчества «Стрекоза» — 8,9 млн рублей;

финансовое обеспечение получения общего образования в частных общеобразовательных организациях — 7,6 млн рублей;

реализацию инициативных проектов (ремонт участка дороги по улице Дягилевской) — 2,8 млн рублей.

Однако при этом уменьшатся межбюджетные трансферты на 68,6 млн рублей, в том числе на переселение граждан из аварийного жилья, оплату лизинговых платежей за автобусы в рамках инвестиционного проекта, проведение капремонта зданий лагеря «Сказка» и обеспечение жильем детей-сирот.

При внесении изменений прогнозируемый объем доходов городского бюджета на 2025 год составит 25 миллиардов 864 миллиона 469 тысяч рублей, а расходов — 27 миллиардов 165 миллионов 994 тысячи рублей.

Окончательное решение примут на заседании Рязанской гордумы.