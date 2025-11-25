В 2026 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель

В феврале жители будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня — с 24 по 27. Далее короткая неделя ожидается в марте с 10 по 13 число, с 27 по 30 апреля, а также с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.

В 2026 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис hh.ru.

