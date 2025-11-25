У рязанца конфисковали мотоцикл за пьяную езду
39-летний местный житель, ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишенный водительских прав, вновь сел за руль мотоцикла в состоянии опьянения. В Рязанском районе его остановили сотрудники полиции. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Мотоцикл конфисковали в доход государства.