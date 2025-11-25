У 60-летнего рязанца нашли более 250 граммов марихуаны

Оперативники получили сведения, что житель поселка Листвянка причастен к незаконному хранению наркотиков. Правоохранители провели обыск и обнаружили в жилище пакеты с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что в доме хранилось 258 граммов марихуаны. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.