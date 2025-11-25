Следователи установили причину пожара в рязанской многоэтажке

В мае 2025 года обвиняемый проводил демонтажные работы с использованием угловой шлифовальной машины в чердачном помещении многоквартирного жилого дома № 38 в Октябрьском городке. Он не обеспечил безопасность работ и не принял мер предосторожности, что привело к воспламенению горючих материалов и пожару. В результате огонь повредил квартиры четырех человек и общедомовое имущество на сумму более семи млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Напомним, ЧП случилось 11 мая 2025 года. Площадь, пройденная огнем, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров.

Жильцов горевшего дома в Октябрьском городке размещали в ПВР.