Школу будущих родителей создадут для студентов

В следующем году российские вузы запустят курс для студентов, где будут учить уходу за детьми, организации семейной жизни и ведению бюджета. Занятия пройдут как очно, так и онлайн. Участники смогут консультироваться с педиатрами, психологами и репродуктологами. По данным Минобрнауки, в университетах учатся около 50 тысяч студенческих семей, 13 тысяч уже имеют детей.

Школу будущих родителей создадут для студентов. Об этом сообщает «Лента. ру».

По данным издания, в следующем году российские вузы запустят курс для студентов, где будут учить уходу за детьми, организации семейной жизни и ведению бюджета. Занятия пройдут как очно, так и онлайн.

Участники смогут консультироваться с педиатрами, психологами и репродуктологами. По данным Минобрнауки, в университетах учатся около 50 тысяч студенческих семей, 13 тысяч уже имеют детей.