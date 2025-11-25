Школьник из Рязани стал победителем первенства Европы по муайтай
Воспитанник школы «Юпитер» Артем Хохлов одержал победу в возрастной группе 12-13 лет на первенстве Европы в Афинах. Губернатор поздравил рязанца, его близких и тренера Максима Шальнева с победой.
Фото: Telegram-канал Павла Малкова