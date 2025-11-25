Рязань
Рязанка Александра Алексеева отметила 100-летний юбилей
Александра Семеновна родилась 24 ноября 1925 года в Горьковской (сейчас Нижегородской) области. В 1943 году окончила 10 классов в школе Рязани. В 1944 году она начала трудиться на обувной фабрике «Победа Октября», где работала в две смены, производя сапоги для солдат. В 1953 году устроилась на завод САМ и проработала там более 30 лет, сначала экономистом, потом начальником планового бюро. Рязанка награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», а также юбилейными медалями.

