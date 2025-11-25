Рязанцы рассказали, как они чаще всего делят отпуск

35% жителей отдыхают четыре недели один раз в году либо два раза по две недели. 25% делят вторую половину отпуска ровно по неделям и берет их в разные периоды. 8% обычно выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов. 4% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки. 9% не используют вторую половину отпуска — копят дни.

