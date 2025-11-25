Рязань
Рязанцы рассказали, как они чаще всего делят отпуск
Рязанцы рассказали, как они чаще всего делят отпуск. Об этом пишет сервис Superjob.

35% жителей отдыхают четыре недели один раз в году либо два раза по две недели.

25% делят вторую половину отпуска ровно по неделям и берет их в разные периоды.

8% обычно выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов.

4% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки. 9% не используют вторую половину отпуска — копят дни.