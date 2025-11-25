Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего на автомобиле мужчины

Павел Михалев пропал в Иркутске. Отмечается, что мужчина 4 ноября 2025 года уехал на серебристой Chery Tiggo 4 и не вернулся. Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — светло-русые с проседью, глаза — карие. Одежда: темно-синяя куртка, черное худи с капюшоном, серые брюки, коричневые ботинки, черная вязаная шапка. С собой у Павла Михалева была черная сумка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номеру 112.

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего на автомобиле Павла Михалева. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Павел Михалев пропал в Иркутске. Отмечается, что мужчина 4 ноября 2025 года уехал на серебристой Chery Tiggo 4 и не вернулся.

Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — светло-русые с проседью, глаза — карие.

Одежда: темно-синяя куртка, черное худи с капюшоном, серые брюки, коричневые ботинки, черная вязаная шапка.

С собой у Павла Михалева была черная сумка.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номеру 112.