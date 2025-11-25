Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 80.15 25/11 18:15
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
402
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
751
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 579
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 449
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего на автомобиле мужчины
Павел Михалев пропал в Иркутске. Отмечается, что мужчина 4 ноября 2025 года уехал на серебристой Chery Tiggo 4 и не вернулся. Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — светло-русые с проседью, глаза — карие. Одежда: темно-синяя куртка, черное худи с капюшоном, серые брюки, коричневые ботинки, черная вязаная шапка. С собой у Павла Михалева была черная сумка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номеру 112.

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего на автомобиле Павла Михалева. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Павел Михалев пропал в Иркутске. Отмечается, что мужчина 4 ноября 2025 года уехал на серебристой Chery Tiggo 4 и не вернулся.

Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — светло-русые с проседью, глаза — карие.

Одежда: темно-синяя куртка, черное худи с капюшоном, серые брюки, коричневые ботинки, черная вязаная шапка.

С собой у Павла Михалева была черная сумка.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номеру 112.