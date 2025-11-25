Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 80.15 25/11 18:15
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
402
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
751
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 579
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 449
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам, победившим на чемпионатах профмастерства, выплатят денежное поощрение
Речь идет о наградах за победу в Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», Чемпионате высоких технологий, и регионального, отборочного и финального этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Постановлением губернатора Рязанской области установлены размеры единовременных выплат для участников и наставников, показавших высокие результаты в чемпионатах профессионального мастерства. Соответствующий документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Речь идет о наградах за победу в Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», Чемпионате высоких технологий, и регионального, отборочного и финального этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Постановлением предусмотрено, что единовременное денежное поощрение победителю назначается и выплачивается в следующих размерах:

а) финальный этап чемпионатных движений (включая национальные и международные соревнования):

  • за золотую медаль — 21 тысяча рублей;
  • за серебряную медаль — 19 тысяч рублей;
  • за бронзовую медаль — 17 тысяч рублей.

б) итоговый, межрегиональный или отборочный этапы чемпионатных движений:

  • за 1 место — 12 тысяч рублей;
  • за 2 место — 11 тысяч рублей;
  • за 3 место — 10 тысяч рублей.

в) региональный этап чемпионатных движений:

  • за 1 место — пять тысяч рублей;
  • за 2 место — четыре тысячи рублей;
  • за 3 место — три тысячи рублей.

Аналогичные суммы выплачиваются и наставникам призеров и победителей.