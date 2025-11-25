Рязанцам, победившим на чемпионатах профмастерства, выплатят денежное поощрение

Речь идет о наградах за победу в Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», Чемпионате высоких технологий, и регионального, отборочного и финального этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Постановлением губернатора Рязанской области установлены размеры единовременных выплат для участников и наставников, показавших высокие результаты в чемпионатах профессионального мастерства. Соответствующий документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Постановлением предусмотрено, что единовременное денежное поощрение победителю назначается и выплачивается в следующих размерах:

а) финальный этап чемпионатных движений (включая национальные и международные соревнования):

за золотую медаль — 21 тысяча рублей;

за серебряную медаль — 19 тысяч рублей;

за бронзовую медаль — 17 тысяч рублей.

б) итоговый, межрегиональный или отборочный этапы чемпионатных движений:

за 1 место — 12 тысяч рублей;

за 2 место — 11 тысяч рублей;

за 3 место — 10 тысяч рублей.

в) региональный этап чемпионатных движений:

за 1 место — пять тысяч рублей;

за 2 место — четыре тысячи рублей;

за 3 место — три тысячи рублей.

Аналогичные суммы выплачиваются и наставникам призеров и победителей.