Россиянам рассказали, как получить путевку в санаторий на новогодние праздники
Пенсионерам рассказали, как в России получить путевку в санаторий на новогодние праздники. Об этом RT сообщил 25 ноября депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Пенсионерам рассказали, как в России получить путевку в санаторий на новогодние праздники. Об этом RT сообщил 25 ноября депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, пенсионерам нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. В стране действует система, по которой региональные отделения ведут учет граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение.

При подаче заявления необходимо предоставить в первую очередь паспорт, документ, подтверждающий право на льготы, и справку от терапевта по форме 070/у.

Что касается финансирования, то здесь возможно несколько вариантов, предупредил Никита Чаплин. Частичная или полная оплата путевки осуществляется за счет средств регионального бюджета и Фонда социального страхования.

Для отдельных категорий граждан, например, для ветеранов труда или тружеников тыла, мера поддержки предоставляется в первую очередь. Собеседник RT рекомендовал заранее уточнить в соцзащите, на какую компенсацию можно рассчитывать.

Депутат также обратил внимание, что путевку нужно оформлять заранее.