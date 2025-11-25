Россиян предупредили о наказании за подглядывание в чужой телефон

Юристы сообщили, что россиян могут посадить в тюрьму до 4 лет за подглядывание в чужой телефон. Ответственность наступит в том случае, если человек сфотографирует или снимет переписку или изображение на экране чужого смартфона для себя или ради распространения. Суд может усмотреть в этом унижение чести, достоинства или деловой репутации.

Россиян предупредили о наказании за подглядывание в чужой телефон. Об этом сообщает « Абзац »

