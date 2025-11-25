Пьяная 58-летняя рязанка грозилась убить гостью ножом
По предварительной информации полицейских, 44-летняя женщина пришла в гости к 58-летней знакомой. К ним присоединился 50-летний мужчина. Они устроили застолье. Когда спиртное закончилось, нетрезвой гостье это не понравилось, она высказала претензии хозяйке. Женщины поссорились. 58-летняя местная жительница схватила нож и пригрозила зарезать приятельницу, если застолье не продолжится. Потерпевшая выбежала на улицу и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.
В Рыбновском районе женщина угрожала знакомой ножом. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе УМВД по региону.
