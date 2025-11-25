Продажу алкоголя ограничили в российском регионе

Власти Курганской области приняли проект, согласно которому с 1 марта 2026 года купить спиртное в регионе можно будет исключительно с 10:00 до 20:00. Отмечается, что так чиновники хотят снизить потребление алкоголя среди местных жителей. Сейчас действует режим с 8:00 до 22:00. Ограничения не затронут заведения общепита.

