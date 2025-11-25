Появились кадры с места смертельной аварии в Рязанской области

Отмечается, что прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия выезжала межрайонный прокурор Яна Любимова.

Появились кадры с места смертельной аварии в Рязанской области. Их разместила пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, на трассе в Сасовском районе в ДТП погибли два человека.