Павел Малков: обновление Рязанской областной филармонии продолжим при поддержке национального проекта «Семья»
Губернатор Павел Малков прокомментировал планы по дальнейшей модернизации и оснащению Рязанской областной филармонии. Эта работа проводится за счет средств поддержки, которые направляются в регион в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Он отметил, что обновление материально-технической базы областной филармонии и ее развитие продолжится в следующем году.

«Последовательно занимаемся всеми учреждениями культуры в регионе. Особое внимание — ключевым объектам, к которым относится и рязанская филармония. Помню, как она выглядела несколько лет назад: неухоженная прилегающая территория, старое оборудование, часть помещения заброшена, затхлый запах внутри учреждения. Сейчас филармония уже на достаточно приличном уровне, но работа еще не завершена. Планы большие, их реализация позволит сделать это учреждение культуры современной площадкой, оснащенной по последнему слову техники. Обновление продолжим при поддержке национального проекта „Семья“. Надеюсь, нам удастся полностью привести филармонию в порядок, в том числе существенно расширить сцену, сделать более удобными подсобные помещения», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в 2025 году на модернизацию филармонии выделено 49,7 млн рублей, средства направлены на приобретение современного светового и видеопроекционного оборудования. Ранее в филармонии в рамках профильной региональной программы были частично перестроены залы, подсобные помещения, сделана система кондиционирования воздуха.

В 2026—2028 годах в рамках национального проекта «Семья» запланирован капитальный ремонт основного здания рязанской филармонии. Будут отремонтированы внутренние помещения, включая зрительный зал, инженерные коммуникации, противопожарная система, фасад и кровля здания, заменены оконные и дверные блоки. В ближайшие три года на ремонт учреждения направят более 320 млн рублей.