«Новые люди» провели первый в Рязанской области фестиваль для старшего поколения «Жить по-новому!»

Партия «Новые люди» организовала в Рязанской области фестиваль «Жить по‑новому!», который посетили более 100 человек.

Первой площадкой стал социально-культурный центр города Рыбное.

«Люди старшего поколения, особенно в районах отмечали отсутствие мероприятий для досуга. Мы взялись за организацию и получилось настоящее душевное мероприятие, где участники вспомнили молодость: общались, пели и танцевали, но и принимали участие в конкурсах», — поделилась заместитель руководителя регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Алёна Куранова.

Во время насыщенной музыкальной программы участники танцевали под хиты 70-х, 80-х и 90-х, парами кружились в вальсе, ловко вспоминали песни в игре «Угадай мелодию», пели под аккорды гармониста и вместе создавали книгу рецептов.

Как признаются участники, мероприятие прошло на одном дыхании. И это то, что в сейчас, в век современных технологий, им очень не хватает. Одна из участниц приехала из небольшого села Кузьминское. Мария Степановна рассказала, что снова почувствовала вкус к жизни, познакомилась с интересными людьми и зарядилась невероятными положительными эмоциями.

" «Серебряный» возраст не должен быть помехой для самореализации. Жизнь старшего поколения должна быть интересной, активной, как у молодёжи. «Новые люди» добиваются равного финансирования программ для всех возрастов. Старшему поколению необходимы современные культурные и образовательные форматы, и государство должно обеспечить к ним доступ. Наша цель — формирование полноценной программы активного долголетия, не на бумаге, а в реальных возможностях для людей", — добавила Куранова.

В региональном отделении партии «Новые люди отметили», что фестиваль в дальнейшем охватит и другие районы Рязанской области. А в самое ближайшее время пройдёт в Рязани.