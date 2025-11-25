Неработающим россиянам с двумя и более детьми предложили платить специальную зарплату
Депутаты Госдумы предложили выплачивать «родительскую зарплату» неработающим россиянам, воспитывающим двух и более детей. По словам чиновников, пособие будет начисляться со дня рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком возраста семи лет. При этом оно не будет зависеть от наличия других госпособий.
