Неработающим россиянам с двумя и более детьми предложили платить специальную зарплату

Депутаты Госдумы предложили выплачивать «родительскую зарплату» неработающим россиянам, воспитывающим двух и более детей. По словам чиновников, пособие будет начисляться со дня рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком возраста семи лет. При этом оно не будет зависеть от наличия других госпособий.