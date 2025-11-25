На новом маммографе в рязанской больнице № 10 провели более ста обследований

Отмечается, что основные преимущества нового маммографа — высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациентов. За две недели работы нового маммографа обследование прошли 104 пациентки. У одной женщины выявлено злокачественное новообразование на ранней стадии. Пациентка направлена к профильному специалисту.

На новом маммографе в рязанской больнице № 10 провели более ста обследований. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава.

Отмечается, что основные преимущества нового маммографа — высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациентов.

За две недели работы нового маммографа обследование прошли 104 пациентки. У одной женщины выявлено злокачественное новообразование на ранней стадии. Пациентка направлена к профильному специалисту.