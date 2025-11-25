Рязань
Клиентам ВТБ доступна оплата квитанций из мессенджеров, почты и галереи телефона

Розничные клиенты могут отправлять файлы с квитанциями на оплату из галереи телефона, почты или мессенджеров в ВТБ Онлайн — без скачивания и лишних шагов. Опция поддерживает форматы PDF, JPG и PNG, оплата проходит в онлайн-банке без комиссий в пару кликов.

Функция запускается через кнопку «Поделиться» — клиентам необходимо открыть файл с QR-кодом или реквизитами в любом источнике — галерее, email или чате мессенджеров — и передать в ВТБ Онлайн для оплаты. Если QR не распознается, система автоматически считает реквизиты с квитанции, обеспечивая быстрое и безопасное заполнение платежной формы за пару секунд. Это экономит время: не нужно входить в банк заранее — процесс стартует там, где был получен файл, минимизируя переходы между приложениями.

Функционал решает главные потребности клиентов: удобство, экономию времени и безопасность — все платежи защищены многоуровневой верификацией. По оценкам банка, опция упрощает оплату для миллионов пользователей, особенно тех, кто часто получает квитанции по email или в чатах.

Функционал доступен для пользователей Android в приложении ВТБ Онлайн (версия 19.18 и выше) и для iOS в веб-версии.

