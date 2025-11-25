ГАИ обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

Отмечается, что 26 ноября в регионе ожидается снег, мокрый снег, дождь, гололедица. Ночью в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха составит ночью −3…+2°С, днем — +1…+6°С. ГАИ призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».