Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 80.15 25/11 18:15
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
411
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
759
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 584
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 465
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ГАИ обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
Отмечается, что 26 ноября в регионе ожидается снег, мокрый снег, дождь, гололедица. Ночью в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха составит ночью −3…+2°С, днем — +1…+6°С. ГАИ призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Соответствующий пост опубликован в соцсетях регионального ведомства.

Отмечается, что 26 ноября в регионе ожидается снег, мокрый снег, дождь, гололедица. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха опустится до -3°С.

ГАИ призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».