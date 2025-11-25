Число многодетных семей в Рязанской области достигло 16,5 тысяч

По словам министра труда и соцзащиты населения региона Андрея Кричинского, за последние годы на территории региона их численность увеличивается. Он также отметил, что в Рязанской области есть около 30 семей, в которых воспитываются более 10 детей. «Для того, чтобы получить статус многодетной семьи, необходимо обратиться либо через портал „Госуслуг“, либо через МФЦ, либо в управление соцзащиты. Сейчас в мессенджере MAX доступна новая форма. Можно получить QR-код, подтверждающий статус многодетной семьи, в самом приложении», — рассказал Андрей Кричинский.

Он объяснил, что многодетными считаются те семьи, в которых воспитываются три и более детей. По словам Кричинского, за последние годы на территории региона их численность увеличивается. Он также отметил, что в Рязанской области есть около 30 семей, в которых воспитываются более 10 детей.

«Для того, чтобы получить статус многодетной семьи, необходимо обратиться либо через портал „Госуслуг“, либо через МФЦ, либо в управление соцзащиты. Сейчас в мессенджере MAX доступна новая форма. Можно получить QR-код, подтверждающий статус многодетной семьи, в самом приложении», — рассказал Андрей Кричинский.

Также он отметил, что самыми востребованными мерами поддержки для рязанцев стали федеральные и региональные маткапиталы. При этом особое внимание уделяется и нефинансовой помощи. На территории региона действуют популярные сервисы «Добротека» и «Доброняня».

Кроме того, для детей из многодетных семей предусмотрены выплаты к 1 сентября, в школах — бесплатное питание, в детских садах — компенсация.

«Для родителей из многодетных семей у нас тоже льготы в рамках трудового законодательства: право взять отпуск в удобное для родителей время, запрет на привлечение к работе сверхурочно без их согласия, запрет на увольнение единственного кормильца», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через мессенджер MAX.

Напомним, в Рязанской области хотят увеличивать размер материнского капитала с рождением каждого ребенка. За третьего и четвертого — 90 тысяч рублей, за пятого и последующих — 120 тысяч рублей.