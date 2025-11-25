Число многодетных семей в Рязанской области достигло 16,5 тысяч. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал министр труда и соцзащиты населения региона Андрей Кричинский.
Он объяснил, что многодетными считаются те семьи, в которых воспитываются три и более детей. По словам Кричинского, за последние годы на территории региона их численность увеличивается. Он также отметил, что в Рязанской области есть около 30 семей, в которых воспитываются более 10 детей.
«Для того, чтобы получить статус многодетной семьи, необходимо обратиться либо через портал „Госуслуг“, либо через МФЦ, либо в управление соцзащиты. Сейчас в мессенджере MAX доступна новая форма. Можно получить QR-код, подтверждающий статус многодетной семьи, в самом приложении», — рассказал Андрей Кричинский.
Также он отметил, что самыми востребованными мерами поддержки для рязанцев стали федеральные и региональные маткапиталы. При этом особое внимание уделяется и нефинансовой помощи. На территории региона действуют популярные сервисы «Добротека» и «Доброняня».
Кроме того, для детей из многодетных семей предусмотрены выплаты к 1 сентября, в школах — бесплатное питание, в детских садах — компенсация.
«Для родителей из многодетных семей у нас тоже льготы в рамках трудового законодательства: право взять отпуск в удобное для родителей время, запрет на привлечение к работе сверхурочно без их согласия, запрет на увольнение единственного кормильца», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через мессенджер MAX.
Напомним, в Рязанской области хотят увеличивать размер материнского капитала с рождением каждого ребенка. За третьего и четвертого — 90 тысяч рублей, за пятого и последующих — 120 тысяч рублей.