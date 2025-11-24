За выходные рязанские полицейские доставили в отделы более 110 человек
Сотрудники полиции провели в Рязани и области массовый рейд. Особое внимание уделили охране общественного порядка в центре Рязани, в том числе на улице Почтовой. Правоохранители пресекли шесть нарушений миграционного законодательства. Кроме того, в магазине на улице Халтурина и в кафе на Касимовском шоссе изъяли более 40 литров спиртного.
