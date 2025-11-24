За неделю в Рязанской области потушили 13 пожаров

Всего за неделю произошло девять техногенных пожаров и четыре загорания мусора. Погибших и пострадавших не было. Огнем уничтожено и повреждено семь строений, две машины.

С 17 по 23 ноября на территории Рязанской области потушили 13 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

