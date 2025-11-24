В Забайкальском крае новорожденного нашли в туалете общежития

В Забайкальском крае новорожденного нашли в туалете общежития. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что плачущего младенца, завернутого в окровавленную тряпку рядом с унитазом, нашли в здании общежития в забайкальском поселке Агинское. Его забрали прибывшие на место медики.

При этом, со ссылкой на данные местных волонтеров, в данный момент с младенцем все хорошо, он находится с 17-летней матерью.

Местный СК начал проверку — опрошена девушка, руководство и преподаватели учебного заведения, уточнили в посте. 17-летнюю девушку и новорожденного госпитализировали «после непредвиденных родов». Проводится доследственная проверка.

Фото и видео: соцсети