Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
2 часа назад
143
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
669
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 521
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 246
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Забайкальском крае новорожденного нашли в туалете общежития

В Забайкальском крае новорожденного нашли в туалете общежития. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что плачущего младенца, завернутого в окровавленную тряпку рядом с унитазом, нашли в здании общежития в забайкальском поселке Агинское. Его забрали прибывшие на место медики.

При этом, со ссылкой на данные местных волонтеров, в данный момент с младенцем все хорошо, он находится с 17-летней матерью.

Местный СК начал проверку — опрошена девушка, руководство и преподаватели учебного заведения, уточнили в посте. 17-летнюю девушку и новорожденного госпитализировали «после непредвиденных родов». Проводится доследственная проверка.

Фото и видео: соцсети