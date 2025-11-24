В рязанском СК произошли кадровые изменения

Руководителем Московского межрайонного следственного отдела назначен капитан юстиции Василий Горнов. Отмечается, что он работает в органах СК с 2017 года. Ранее был заместителем руководителя Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области. Руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела назначен майор юстиции Павел Мирохин. Он проходит службу в органах СК с 2011 года. Ранее замещал должность руководителя Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области.

В рязанском СК произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

