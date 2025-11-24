Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
2 часа назад
143
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
669
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 521
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 246
В рязанском СК произошли кадровые изменения
Руководителем Московского межрайонного следственного отдела назначен капитан юстиции Василий Горнов. Отмечается, что он работает в органах СК с 2017 года. Ранее был заместителем руководителя Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области. Руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела назначен майор юстиции Павел Мирохин. Он проходит службу в органах СК с 2011 года. Ранее замещал должность руководителя Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области.

В рязанском СК произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Руководителем Московского межрайонного следственного отдела назначен капитан юстиции Василий Горнов. Отмечается, что он работает в органах СК с 2017 года. Ранее был заместителем руководителя Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области.

Руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела назначен майор юстиции Павел Мирохин. Он проходит службу в органах СК с 2011 года. Ранее замещал должность руководителя Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области.