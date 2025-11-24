В Рязанской области завершилась водная навигация

Через водные пути Рязанского РГС прошло более 10 000 судов, что на 1,3% больше, чем в прошлом году. На всех участках водного пути сняли береговые и плавучие знаки судовой обстановки. Суда вывели из эксплуатации.

В Рязанской области завершилась водная навигация. Об этом сообщает Telegram-канал «РосМорРечФлот».

