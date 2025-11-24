В Рязанской области выставили на продажу за рубль объект культурного наследия

Минимущество региона объявило конкурс в электронной форме по продаже здания, которое является объектом культурного наследия местного значения. Речь идет о «Доме купцов и меценатов Шемякиных». ОКН второй половины XIX века располагается в Касимове на улице Набережной, 31. Отмечается, что объект находится в неудовлетворительном состоянии. Покупатель должен провести работы по его сохранению. Конкурс состоится 22 декабря 2025 года. Начальная цена — 1 рубль.