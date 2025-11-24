В Рязанской области выставили на продажу за рубль объект культурного наследия. Соответствующую информацию опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Минимущество региона объявило конкурс в электронной форме по продаже здания, которое является объектом культурного наследия местного значения. Речь идет о «Доме купцов и меценатов Шемякиных».
ОКН второй половины XIX века располагается в Касимове на улице Набережной, 31.
Отмечается, что объект находится в неудовлетворительном состоянии. Покупатель должен провести работы по его сохранению.
Конкурс состоится 22 декабря 2025 года. Начальная цена — 1 рубль.
Напомним, ранее в Касимове на продажу выставляли объект культурного наследия «Дом Барковых». Памятник федерального значения сгорел в ноябре 2020 года. После пожара от здания остались только колонны и входная группа.
Фото: сайт Касимовского историко-культурного музея-заповедника