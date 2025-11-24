В Рязанской области вакцинировали животных от лептоспироза, сибирской язвы и оспы

Вакцинация прошла в Чучковском районе. Специалисты провели 20 828 исследований, вакцинаций и заборов крови у животных. Врачи провели 4 140 аллергических анализов на туберкулез, в том числе в ООО «Ока Молоко», ООО «Протасьево», крестьянско-фермерских хозяйствах «Трофимов», «Набиев», «Шишков», а также в личных хозяйствах.