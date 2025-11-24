Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
Втр, 25
Срд, 26
ЦБ USD 78.92 -0.1 25/11
ЦБ EUR 91.37 0.81 25/11
Нал. USD 79.51 / 80.38 24/11 18:15
Нал. EUR 92.00 / 93.47 24/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
5 часов назад
207
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
685
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 525
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области вакцинировали животных от лептоспироза, сибирской язвы и оспы
Вакцинация прошла в Чучковском районе. Специалисты провели 20 828 исследований, вакцинаций и заборов крови у животных. Врачи провели 4 140 аллергических анализов на туберкулез, в том числе в ООО «Ока Молоко», ООО «Протасьево», крестьянско-фермерских хозяйствах «Трофимов», «Набиев», «Шишков», а также в личных хозяйствах.

В Рязанской области вакцинировали животных от лептоспироза, сибирской язвы и оспы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Вакцинация прошла в Чучковском районе. Специалисты провели 20 828 исследований, вакцинаций и заборов крови у животных.

Врачи провели 4 140 аллергических анализов на туберкулез, в том числе в ООО «Ока Молоко», ООО «Протасьево», крестьянско-фермерских хозяйствах «Трофимов», «Набиев», «Шишков», а также в личных хозяйствах.