В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Цель профилактического мероприятия — снижение ДТП с участием пешеходов.