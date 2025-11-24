В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 24 ноября на улице Афиногенова в Скопине. Судя по кадрам, ДТП произошло, предположительно, с участием фуры и легковушки. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»