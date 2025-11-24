В Рязанской области произошел пожар
ЧП случилось в субботу, 22 ноября, в селе Заречье Спасского района. Огнём повреждена постройка. Площадь пожара составила 30 кв. метров. По предварительной информации, причиной стала неисправность дымохода отопительной печи.
