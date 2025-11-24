В Рязанской области перекроют движение через железнодорожный переезд

В среду, 26 ноября, с 08:00 до 17:00 движение закроют через переезд № 302 в селе Поплевино. Там запланированы работы по устранению неисправности железнодорожного пути. «Для вашего удобства мы предлагаем воспользоваться альтернативными маршрутами: по дороге Р-22 и далее на Кораблино, через Ухолово», — предложили в администрации Ряжского округа.

В Рязанской области перекроют движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщает администрация Ряжского округа.

