В Рязанской области начали набор в мобилизационный резерв

Отмечается, что резервистов будут привлекать к охране и обороне важных объектов, ликвидации ЧС, мероприятиях гражданской обороны, поддержании общественного порядка. В сообщении подчеркнули, что боевое дежурство в составе мобильных огневых групп будет организовано только в пределах Рязанской области. Кандидатам необходимо быть годными к военной службе (категории «А» и «Б») и иметь образование не ниже основного общего. За пребывание в резерве и участие в военных сборах предусмотрено вознаграждение.

