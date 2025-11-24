Рязань
В Рязанской области начали набор в мобилизационный резерв
В Рязанской области начали набор в мобилизационный резерв. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

Отмечается, что резервистов будут привлекать к охране и обороне важных объектов, ликвидации ЧС, мероприятиях гражданской обороны, поддержании общественного порядка.

В сообщении подчеркнули, что боевое дежурство в составе мобильных огневых групп будет организовано только в пределах Рязанской области. Кандидатам необходимо быть годными к военной службе (категории «А» и «Б») и иметь образование не ниже основного общего.

За пребывание в резерве и участие в военных сборах предусмотрено вознаграждение.