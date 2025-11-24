В Рязанской области инспекторы ГАИ поймали 19 пьяных водителей

Отмечается, что всего за выходные обнаружили 861 нарушение ПДД. Из них 24 совершили пешеходы, 11 водителей ездили без «прав». Выявили девять нарушений, связанных с перевозкой детей.