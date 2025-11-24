В Рязанской области 25 ноября похолодает до -1 градуса

Отмечается, что во вторник в регионе будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 0, -1 градус, днем — 0, +1. Атмосферное давление останется ниже нормы.