В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

21 ноября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ составил 1,95 ПДКмр. Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию. В других районах города превышений не зафиксировано. Напомним, 21 ноября местные жители жаловались на вонь в Рязани.