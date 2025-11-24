Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
21 ноября 13:35
654
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
29 октября 15:06
2 515
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
10 октября 14:15
9 219
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
26 сентября 17:57
7 703
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
21 ноября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ составил 1,95 ПДКмр. Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию. В других районах города превышений не зафиксировано. Напомним, 21 ноября местные жители жаловались на вонь в Рязани.

В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

21 ноября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ составил 1,95 ПДКмр.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.

В других районах города превышений не зафиксировано.

Напомним, 21 ноября местные жители жаловались на вонь в Рязани.