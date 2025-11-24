В Рязани массово отключили холодную воду

Причина отключения неизвестна. Воду обещают вернуть к вечеру.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:

Советской Армии 7 корп.1;

ул. Колхозная (п. Семчино) 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53лит. А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 120, 122, 126;част. сектор;

ул. Свободы (п. Семчино) 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 61б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135а, 136, 137, 139, 140;част. сектор;

ул. Советская (п. Семчино) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 корп.1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133;част. сектор;

ул. Школьная (п. Семчино) 1, 1 корп.1, 1е, 1ж, 1и, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 2 корп.3, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4 В, 4 г, 5, 5б, 5 г, 6, 6а, 6б, 7, 7 корп.2, 7 В, 7 г, 7д, 8, 8б, 8 В, 8 г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 част. сектор

До 18:00: