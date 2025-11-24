В России таксистам могут разрешить работать на личном транспорте

В понедельник, 24 ноября, правительство поддержало проект о праве частных водителей такси использовать свои машины, которые не соответствуют требованиям по локализации. «Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре», — сказал депутат Игорь Игошин.

В России таксистам могут разрешить работать на личном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 24 ноября, правительство поддержало проект о праве частных водителей такси использовать свои машины, которые не соответствуют требованиям по локализации.

«Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре», — сказал депутат Игорь Игошин.