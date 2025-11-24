Рязань
В России подорожали автозапчасти и шины
В России подорожали автозапчасти и шины. Об этом сообщает РБК.

По данным специалистов, в октябре 2025 года цены на автозапчасти и шины возросли на 1 — 41,2%. В сегменте деталей для премиальных автомобилей средний рост стоимости по сравнению с прошлым годом составил 2,4%. Особенно сильно подорожали колесные диски (+16,9%), в то время как передние бамперы, напротив, стали дешевле в среднем на 4,6%.

В страховой корзине запчастей для массового сегмента средняя цена увеличилась на 4,5%. Больше всего подорожали подушки безопасности (+10,2%), а меньше всего — радиаторные решетки (+1%). Отмечается, что ни одна категория запчастей для массового сегмента не стала дешевле.

Аналогичный рост цен зафиксирован и в сегменте запчастей для китайских автомобилей: в среднем они подорожали на 16,3%. Самый значительный рост отмечен по подушкам безопасности (+41,2%), тогда как колесные диски, наоборот, подешевели на 3,9%.

Для традиционных отечественных моделей (Lada и УАЗ) также характерен значительный рост цен на страховую корзину (+8,2%). Особенно сильно подорожали задние фонари (+36,1%), в то время как радиаторные решетки стали дешевле на 0,6%.

Такая же тенденция наблюдается и среди всех типов шин: в премиальном сегменте летние шины подорожали на 3,1%, а зимние — на 4,8%. В сегменте обычных шин рост составил 7,8% для летних и 5,9% для зимних.