В России нотариусов обязали предупреждать наследников о долгах умершего
Российские нотариусы с 27 ноября будут информировать наследников о неисполненных кредитных обязательствах наследодателя. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: экономика». Вступили в силу соответствующие поправки в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях» и в основы российского законодательства о нотариате.
Фото: Telegram-канал «РИА Новости: экономика»