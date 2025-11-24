В России нотариусов обязали предупреждать наследников о долгах умершего

Российские нотариусы с 27 ноября будут информировать наследников о неисполненных кредитных обязательствах наследодателя. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: экономика». Вступили в силу соответствующие поправки в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях» и в основы российского законодательства о нотариате.

Фото: Telegram-канал «РИА Новости: экономика»