В России магазинам хотят запретить повышать цены на алкоголь в Новый год

С соответствующим предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, запрет должен длиться с 15 декабря по 15 января. Собеседник агентства отметил, что в этот период спрос на алкоголь вырастает, и магазины начинают повышать цены. В то же время некоторые эксперты выразили мнение, что спиртное в любом случае подорожает даже без учета праздников из-за увеличения акцизов.

