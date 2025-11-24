В Минобрнауки сообщили, какие предметы станут для студентов обязательными

«История России», «Основы российской государственности» и «Философия» станут обязательными у студентов — они будут основой социально-гуманитарного ядра, которое появится в вузах при переходе на новую систему образования. Ожидается, что в университетах обновленная модель начнет вводиться с 2027 года.

